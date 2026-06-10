Een 29-jarige bestuurder uit Meulebeke is maandagavond gewond geraakt bij een zwaar ongeval in de Hulstemolenstraat in Lendelede. De man reed onder invloed en verloor de controle over zijn wagen. Hij moest zijn rijbewijs meteen afgeven.
De hulpdiensten kwamen maandagavond rond 22 uur tussen in de Hulstemolenstraat in Lendelede, vlak bij de N50. Een bestuurder uit Meulebeke verloor er in een bocht de controle over zijn wagen.
De auto raakte eerst enkele zware bloembakken langs de weg en botste daarna tegen een geparkeerde wagen. Die wagen werd door de impact tegen een elektriciteitspaal geduwd. De schade aan beide voertuigen was groot.
Rijbewijs ingetrokken
De bestuurder zat alleen in de wagen en kon zelf uitstappen. Hij raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis in Kortrijk. Daar bleek dat hij onder invloed was van alcohol. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.
Door de botsing tegen de elektriciteitspaal waren er ook problemen met de stroomvoorziening in de buurt. De brandweer controleerde de omgeving nadat een brandgeur werd vastgesteld, maar vond geen brand. De straat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.