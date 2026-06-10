De hulpdiensten kwamen maandagavond rond 22 uur tussen in de Hulstemolenstraat in Lendelede, vlak bij de N50. Een bestuurder uit Meulebeke verloor er in een bocht de controle over zijn wagen.

De auto raakte eerst enkele zware bloembakken langs de weg en botste daarna tegen een geparkeerde wagen. Die wagen werd door de impact tegen een elektriciteitspaal geduwd. De schade aan beide voertuigen was groot.