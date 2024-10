Het ongeval vond plaats in de Oostendestraat in Beerst, buiten het parcours. De rallywagen was op dat moment dus geen klassementsproef aan het rijden. De piloot zelf raakte slechts lichtgewond. Beiden werden naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval zorgde niet voor storing tijdens de rally, al moest de wagen wel getakeld worden. Ook de brandweer kwam ter plaatse.