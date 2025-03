Advionics ontwikkelt en produceert hoogfrequente technologie voor zowel militaire als civiele toepassingen. Het paradepaardje van het bedrijf is een innovatieve IFF-antenne die elektronisch roteert in plaats van mechanisch. Zo'n antenne kan bepalen of een object vijandig is of niet.

"Een standaard IFF-antenne roteert mechanisch, maar ons product gebruikt 64 antennestralingselementen die elektronisch geschakeld worden", legt CEO Jan Bonte uit. "Op een fregat kan ons systeem bovendien elektronisch compenseren voor de bewegingen van het schip."

De hoogfrequente producten van Advionics worden niet alleen gebruikt voor defensie, maar ook in de medische sector, bijvoorbeeld bij de bestrijding van kanker.