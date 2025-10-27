“Moest dit er niet geweest zijn, dan zat ik gewoon thuis”, vertelt Quiten, een van de jongeren. “Hier leer ik mensen kennen die ik anders nooit zou ontmoeten.”

Het idee ontstond bij coördinator Jeff Nuyttens, die inspiratie haalde bij een hobbyclub in Anderlecht. “De autootjes, batterijen en het materiaal kosten allemaal geld”, zegt hij. “Met de steun van Een Hart voor West-Vlaanderen konden we het project écht waarmaken. We zorgen ook voor eten tijdens de activiteiten, en er loopt nu zelfs een zeefdrukatelier. We willen dat goed doen, maar dat vraagt middelen.”