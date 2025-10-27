14°C
Race­baan voor tele­ge­lei­de auto’s brengt jon­ge­ren samen bij klein­Ver­haal in Oostende

Met steun van het fonds Een Hart voor West-Vlaanderen hebben jongeren van de sociaal-artistieke werking kleinVerhaal in Oostende een racebaan voor telegeleide autootjes gebouwd. Het project biedt kwetsbare jongeren een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten en samen iets op te bouwen.

“Moest dit er niet geweest zijn, dan zat ik gewoon thuis”, vertelt Quiten, een van de jongeren. “Hier leer ik mensen kennen die ik anders nooit zou ontmoeten.”

Het idee ontstond bij coördinator Jeff Nuyttens, die inspiratie haalde bij een hobbyclub in Anderlecht. “De autootjes, batterijen en het materiaal kosten allemaal geld”, zegt hij. “Met de steun van Een Hart voor West-Vlaanderen konden we het project écht waarmaken. We zorgen ook voor eten tijdens de activiteiten, en er loopt nu zelfs een zeefdrukatelier. We willen dat goed doen, maar dat vraagt middelen.”

Parcours uitbreiden

De racebaan werd eerst opgebouwd op de site van Hotel Zonder Zeezicht, maar verhuisde intussen naar ’t Kadaster in de Alfons Pieterslaan. Ook daar vinden jongeren vlot hun weg. “We wilden de jongeren echt tot bij ons krijgen,” zegt Charlotte Vermeersch van kleinVerhaal. “Met die racebaan konden we een eerste stap zetten. Het is speels, creatief, en het maakt het kind in iedereen wakker.”

De jongeren zelf zijn enthousiast en denken al aan uitbreidingen. “Ik heb het parcours al voorwaarts en achterwaarts gedaan”, lacht Nathan. “Nu mag het wel wat moeilijker, met meer bochten en uitdaging.”

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Hart voor West-Vlaanderen

