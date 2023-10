Raar, hé: Mentalist Gili begeestert met nieuwe show in Waregem

Wie in de voetsporen wil treden van Gili, kan vijftig trucs inoefenen die de West-Vlaming uitlegt in een nieuwe handleiding. Donderdag komt 'Raar, hé' naar Deerlijk en de komende maanden staan er nog een twintigtal West-Vlaamse steden en gemeenten op het programma. Een groot deel daarvan is al uitverkocht.