Aloïs D. kon als verdachte ingerekend worden. Opvallend genoeg beroofde de toen 87-jarige man in september 2021 ook zijn 87-jarige echtgenote van het leven. In hun woning in Oostrozebeke zou hij met een hamer op het hoofd van Mariette C. geslagen hebben. Door die feiten heeft de raadkamer in Kortrijk op 22 oktober 2024 de internering van D. bevolen. Het dossier is op maandag 24 februari overgemaakt aan de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM), die over de uitvoering van de maatregel moet oordelen.

Zaterdagmiddag is de verdachte voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die heeft beslist om hem onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. De raadkamer in Brugge oordeelde dinsdagochtend dat Aloïs D. een maand langer in de gevangenis moet blijven. De verdachte verblijft momenteel in de psychiatrische vleugel van de Gentse gevangenis. "Ook de experts zijn het eens dat de gevangenis van Gent geen geschikte plaats is voor mijn cliënt", reageerde meester Amélie Vandenberghe. De verdediging stelde een overplaatsing naar de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge voor.