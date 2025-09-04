© Belga
De Raad van State heeft de vraag tot schorsing van Alstom tegen de beslissing van de NMBS om een bestelling van nieuwe treinstellen toe te wijzen aan het Spaanse bedrijf CAF verworpen.
De Raad van State volgde daarmee het advies van de auditeur. Vorige week had de Raad van State ook het beroep van treinbouwer Siemens Mobility verworpen tegen de beslissing van de NMBS om CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) aan te wijzen als voorkeurbieder bij de levering van honderden nieuwe treinstellen van het type AM30.
Belga
Ben Storme