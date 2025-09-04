De Raad van State volgde daarmee het advies van de auditeur. Vorige week had de Raad van State ook het beroep van treinbouwer Siemens Mobility verworpen tegen de beslissing van de NMBS om CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) aan te wijzen als voorkeurbieder bij de levering van honderden nieuwe treinstellen van het type AM30.