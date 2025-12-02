Het ging om een leasingcontract met Defensie van twaalf jaar voor twee Falcon 7X-toestellen. Ze worden ook door het leger gebruikt voor het transport voor kleine detachementen militair personeel en voor de koning, de premier, leden van de FOD Buitenlandse Zaken en andere kabinetten.

De bedrijven Avico, Flying Service en Flying Group hadden beroep aangetekend tegen de toewijzing. Zij hadden ook deelgenomen en betwistten de beslissing.

