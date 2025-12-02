Raad van State vernietigt aanbesteding voor Wevelgems bedrijf met privéjets die Defensie gebruikt
De Raad van State heeft de openbare aanbesteding geannuleerd van twee privéjets die door Defensie worden gebruikt. Het was luchtvaartmaatschappij Abelag uit Wevelgem, dat nu Luxaviation heet, dat de aanbesteding binnenhaalde, in 2019.
Het ging om een leasingcontract met Defensie van twaalf jaar voor twee Falcon 7X-toestellen. Ze worden ook door het leger gebruikt voor het transport voor kleine detachementen militair personeel en voor de koning, de premier, leden van de FOD Buitenlandse Zaken en andere kabinetten.
De bedrijven Avico, Flying Service en Flying Group hadden beroep aangetekend tegen de toewijzing. Zij hadden ook deelgenomen en betwistten de beslissing.
Verzoek tot schorsing verworpen
De Raad van State had eerst nog een schorsingsverzoek verworpen, maar volgde in een arrest van 19 november dus wel het vernietigingsverzoek. Volgens de rechters had Defensie niet gecontroleerd of het bod van Abelag mogelijk abnormaal laag was.
Avico en Flying Group zijn van plan een schadevergoeding te vragen.