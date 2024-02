Tegenstanders verzamelden zich in een actiecomité 'Omring Anzegem niet'. Zij waren vooral tegen het aansnijden van open ruimte en/of landbouwgrond en wilden van dat alternatief niet weten.

Het gemeentebestuur was ten prooi aan twijfel. Een andere optie was de Kerkstraat te verbreden. Maar dat zou de gemeente niet per se verkeersveiliger maken en zou ook onteigeningen met zich meebrengen. Actie na actie kwam naar boven, net als zwarte vlaggen, in het landschap en op zebrapaden.