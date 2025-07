Het project van 14 hectare oppervlakte kostte zo’n 695.000 euro en is een realisatie van Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de gemeente Ledegem, lokale landbouwers en de Vlaamse Overheid met steun via het Landinrichtingsproject Water-Land-Schap en de Blue Deal.

Het woord ‘meers’ verwijst naar laaggelegen, natte gronden die van oudsher overstroomden. Die natuurlijke functie werd hier opnieuw geactiveerd. Door onder meer de verlaging van de berm langs de Heulebeek en het herstellen van oude grachten, werd er 7.000 m³ extra buffervolume gecreëerd.