De Provincie wil de kwaliteit, veiligheid en beleving van de provinciale wandel- en fietsinfrastructuur op peil houden en waar nodig verhogen. Het reglement richt zich tot lokale besturen en vzw’s die instaan voor het duurzaam onderhouden en vernieuwen van bestaande voorzieningen. Denk aan kleine renovaties, het verbeteren van drukke fietsassen met veilige kruisingen en het opfrissen van signalisatie, aangevuld met toegankelijkheidsingrepen en gepaste groeninrichting.

“Met deze steun zetten we in op het versterken van onze recreatieve troeven", zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor Toerisme en Recreatie. “West-Vlaanderen is geliefd bij wandelaars, fietsers en buitenrecreanten. Door te investeren in het onderhoud en de vernieuwing van bestaande paden en infrastructuur zorgen we ervoor dat iedereen kan blijven genieten van een kwaliteitsvolle en veilige omgeving.”

De goedgekeurde projecten starten in de komende maanden en worden opgevolgd in nauwe samenwerking met lokale besturen en andere partners.