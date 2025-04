De metingen zijn intussen gestart.

Deze campagne maakt deel uit van het provinciaal stikstofactieplan, dat op 8 februari 2024 werd goedgekeurd. Doel is om via betrouwbare data inzicht te krijgen in stikstofemissies en zo in een volgende fase innovatie en gerichte reductiemaatregelen te stimuleren.

“Als landbouwprovincie nemen wij onze verantwoordelijkheid. Meten is weten. Enkel via nauwkeurige metingen kunnen we innovatieve technieken valideren en de sector begeleiden naar toekomstgerichte stikstofreductie,” zegt gedeputeerde Bart Naeyaert, bevoegd voor landbouw.