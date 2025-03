De provincie heeft mogelijke locaties in kaart gebracht en gaat nu verder onderzoeken of de aanleg haalbaar is. Overleg met betrokken partijen is daarbij cruciaal, benadrukt gedeputeerde Bart Naeyaert.

Om dit proces te begeleiden, organiseert de provincie samen met Inagro drie infomomenten in juni, september en november 2025. Daarin komen technische en beleidsmatige oplossingen voor droogte aan bod.