Het Provinciaal Hof in Brugge ontvangt het eerste M++-label in Vlaanderen. Dat is het hoogste toegankelijkheidslabel voor meeting- en congreslocaties. Toerisme Vlaanderen reikt het M++-label uit.
De restauratie van het Provinciaal Hof in 2024 focuste op erfgoedzorg, maar ook op gebruikscomfort. Zo werd geïnvesteerd in drie nieuwe liften, aangepast sanitair en een 'changing place' voor wie extra zorg of assistentie nodig heeft. In die 'changing place' zijn een tillift en een verzorgingstafel voor volwassenen geïnstalleerd.
"Toegankelijkheid realiseren in een erfgoedgebouw vraagt vakmanschap en volgehouden overleg"
"Toegankelijkheid realiseren in een erfgoedgebouw vraagt vakmanschap en volgehouden overleg", zegt gedeputeerde voor Erfgoed, Kelly Detavernier. "Dankzij de samenwerking met gespecialiseerde partners is het Provinciaal Hof vandaag een erfgoedparel die haar historische karakter bewaart en tegelijk klaar is voor hedendaags gebruik door iedereen.”
Het M-label geeft organisatoren de zekerheid dat een locatie en dienstverlening toegankelijk zijn voor iedereen, niet alleen voor rolstoelgebruikers, maar ook voor dove en slechthorende mensen en blinde en slechtziende mensen. Het M++ is de hoogste erkenning.