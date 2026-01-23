De restauratie van het Provinciaal Hof in 2024 focuste op erfgoedzorg, maar ook op gebruikscomfort. Zo werd geïnvesteerd in drie nieuwe liften, aangepast sanitair en een 'changing place' voor wie extra zorg of assistentie nodig heeft. In die 'changing place' zijn een tillift en een verzorgingstafel voor volwassenen geïnstalleerd.