Pro­tes­tan­ten in Brug­ge uiten zich tegen geweld in Iran

All eyes on iran

Gisteren was er op de Markt van Brugge een vreedzame protestactie over de situatie in Iran: ‘All Eyes on Iran'

De voorbije weken is het geweld in Iran verder geëscaleerd. De actievoerders in Brugge verzetten zich tegen het harde optreden van het Iraanse regime tegen betogingen.

Overal in het land braken sinds eind vorig jaar protesten en demonstraties uit, die telkens bloedig worden neergeslagen door de ordediensten. Er is sprake van tienduizenden doden. De islamitische regering onder leiding van ayatollah Ali Khamenei schendt de mensenrechten, dat is ook de boodschap bij de actievoerders in Brugge.

