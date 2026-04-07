Pro­mo­tie KV Kort­rijk komt ook finan­ci­eel als geroe­pen: Stij­gen was noodzakelijk”

De promotie van KV Kortrijk naar de Jupiler Pro League is niet alleen sportief een opsteker, maar ook financieel een noodzakelijke zuurstofinjectie. Dat zegt sporteconoom Wim Lagae (KU Leuven), die wijst op stijgende tv-inkomsten, aantrekkelijkere sponsors en meer transfermogelijkheden.

Na de uitbundige feesttaferelen op de Kouter zaterdagnacht, kijkt KV Kortrijk ook financieel weer vooruit. De terugkeer naar 1A komt niets te vroeg, want in tweede klasse stonden de inkomsten zwaar onder druk.

“Sponsor- en reclame-inkomsten waren geslonken en er waren vaak amper bezoekende fans”, zegt sporteconoom Wim Lagae. “Het goede nieuws is dat Kortrijk wel kampioen is qua thuisfans, met zo’n 7.000 supporters per wedstrijd.”

“Sponsor- en reclame-inkomsten waren geslonken en er waren vaak amper bezoekende fans.”

Wim Lagae, sporteconoom KU Leuven

Vooral de televisiegelden kenden een forse terugval. “In het degradatiejaar haalde de club nog 3,5 miljoen euro uit tv-rechten. Dat is dit seizoen gezakt naar ongeveer 700.000 euro”, aldus Lagae.

"1B was financieel niet leefbaar"

In de Jupiler Pro League ziet de toekomst er opnieuw rooskleuriger uit. Ondanks de onzekerheid rond uitzendrechten verwacht Lagae dat de tv-inkomsten opnieuw boven de 2 miljoen euro zullen uitkomen. “1B was financieel niet leefbaar, stijgen was noodzakelijk.”

Wim Lagae

Daarnaast biedt 1A ook sportief-economische voordelen. “Spelers krijgen opnieuw een grotere vitrine. Dat verhoogt de kans op lucratieve transfers. Voor veel Belgische clubs is dat essentieel om verliezen op de dagelijkse werking te compenseren.”

De promotie betekent ook dat West-Vlaanderen volgend seizoen opnieuw vier eersteklassers telt. Volgens Lagae is dat een positieve evolutie. “Elke club heeft zijn eigen marktgebied, met trouwe fans en sponsors. Ik zie vooral voordelen: meer derby’s, meer spankracht, meer media-aandacht en dus ook meer inkomsten.”

Bart Coopman
Celien Tanghe
Meest gelezen

"Thor lag roerloos in een plas bloed": verdriet, woede en onbegrip in Geluwe na plotse dood van twee honden uit dezelfde buurt
Nieuws

"Thor lag roerloos in een plas bloed": verdriet, woede en onbegrip in Geluwe na plotse dood van twee honden uit dezelfde buurt
Aardappelen actie 1
Nieuws

Aardappelboeren geven overschotten gratis weg: “Het kost ons meer om ze af te voeren”
Ongeval Seapark
Nieuws
Update

Remsysteem liet het wellicht afweten: 7 gewonden nadat attractie naar beneden valt in Boudewijn Seapark

Lees ook

Hulde KVK 1

KV Kortrijk gehuldigd op stadhuis na promotie en trekt nadien naar de paasfoor
Kyriani Sabbe

Brute pech! Club Brugge kan dit seizoen niet meer rekenen op Kyriani Sabbe
Stijn Steels - Wout Van Aert

Ex-ploegmaat Stijn Steels over eerbetoon van Aert: “Dat gebaar zegt alles”
Image 109

Voetbal Vlaanderen onderzoekt racisme-incident tijdens West-Vlaams duel: "mogelijke gevolgen zijn niet min"
Shari Bossuyt
Update

Shari Bossuyt komt zonder breuken uit zware val in Parijs-Roubaix
WVA FRIETJES

Wout van Aert viert zege in Parijs-Roubaix met... frietjes uit Deerlijk
