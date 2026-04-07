Promotie KV Kortrijk komt ook financieel als geroepen: “Stijgen was noodzakelijk”
De promotie van KV Kortrijk naar de Jupiler Pro League is niet alleen sportief een opsteker, maar ook financieel een noodzakelijke zuurstofinjectie. Dat zegt sporteconoom Wim Lagae (KU Leuven), die wijst op stijgende tv-inkomsten, aantrekkelijkere sponsors en meer transfermogelijkheden.
Na de uitbundige feesttaferelen op de Kouter zaterdagnacht, kijkt KV Kortrijk ook financieel weer vooruit. De terugkeer naar 1A komt niets te vroeg, want in tweede klasse stonden de inkomsten zwaar onder druk.
“Sponsor- en reclame-inkomsten waren geslonken en er waren vaak amper bezoekende fans”, zegt sporteconoom Wim Lagae. “Het goede nieuws is dat Kortrijk wel kampioen is qua thuisfans, met zo’n 7.000 supporters per wedstrijd.”
“Sponsor- en reclame-inkomsten waren geslonken en er waren vaak amper bezoekende fans.”
Vooral de televisiegelden kenden een forse terugval. “In het degradatiejaar haalde de club nog 3,5 miljoen euro uit tv-rechten. Dat is dit seizoen gezakt naar ongeveer 700.000 euro”, aldus Lagae.
"1B was financieel niet leefbaar"
In de Jupiler Pro League ziet de toekomst er opnieuw rooskleuriger uit. Ondanks de onzekerheid rond uitzendrechten verwacht Lagae dat de tv-inkomsten opnieuw boven de 2 miljoen euro zullen uitkomen. “1B was financieel niet leefbaar, stijgen was noodzakelijk.”
Daarnaast biedt 1A ook sportief-economische voordelen. “Spelers krijgen opnieuw een grotere vitrine. Dat verhoogt de kans op lucratieve transfers. Voor veel Belgische clubs is dat essentieel om verliezen op de dagelijkse werking te compenseren.”
De promotie betekent ook dat West-Vlaanderen volgend seizoen opnieuw vier eersteklassers telt. Volgens Lagae is dat een positieve evolutie. “Elke club heeft zijn eigen marktgebied, met trouwe fans en sponsors. Ik zie vooral voordelen: meer derby’s, meer spankracht, meer media-aandacht en dus ook meer inkomsten.”