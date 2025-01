Het project zal zich richten op het gebied over Anzegem, Avelgem, Harelbeke, Spiere-Helkijn en Zwevegem. "Door lichtvervuiling en het wegvallen van geschikte verblijfplaatsen neemt de populatie van vleermuizen sterk af," zeggen ze bij RLS.

"Vleermuizen hebben in de zomer en winter geschikte verblijfplaatsen, zoals zolders of kelders, nodig. Potentiële verblijfplaatsen opsporen, creëren of opwaarderen is dus een eerste element van het plan."