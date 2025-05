De Brugse afdeling van de correctionele rechtbank van West-Vlaanderen behandelde vrijdagochtend een zestal strafzaken. In een oplichtingszaak vorderde het OM bij verstek een effectieve gevangenisstraf van 30 maanden. Anderzijds vroeg de procureur expliciet om de verplichte geldboete niet op te leggen, door rekening te houden met verzachtende omstandigheden. "Gelet op de aanhoudende minachting van de eerste en de tweede macht tegenover de derde macht, is het niet aan mij om de staatskas nog verder te spekken", klonk het.

Ook in drie andere dossiers vroeg het openbaar ministerie uitdrukkelijk om de verplichte geldboete niet op te leggen. De beklaagden zijn mannen die een jaar effectieve celstraf riskeren voor geweldpleging, fietsdiefstal of winkeldiefstallen. Het is nu aan de rechter om de opvallende vordering van de procureur al dan niet te volgen. De vonnissen zullen op 6 juni uitgesproken worden.