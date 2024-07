De jaarlijkse optocht vertelt het verhaal van de Heilige Godelieve van Gistel (1050-1070) , onder meer haar slechte huwelijk met kasteelheer Bertolf, de martelingen die ze moest ondergaan, de knechten van haar man die haar wurgden, en haar heiligverklaring.

Jan Bonne, regisseur Godelieveprocessie: “De verhalen rond Godelieve zijn niet meer zo bekend als vroeger. Vroeger was dat leerstof in de scholen in Gistel. Nu valt dat tussen de plooien, raakt dat religieuze wat ondergesneeuwd. Maar toch ervaren we dat er nog altijd interesse is bij de figuranten om iedere keer aanwezig te zijn.”