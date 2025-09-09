Flor Bressers is één van de twee hoofdbeklaagden. De Limburger werd pas in februari 2022 in Zwitserland ingerekend en zit sindsdien in voorlopige hechtenis. Ook de Braziliaanse drugsbaron Sergio Roberto de Carvalho (65) wordt als een van de kopstukken van de bende beschouwd.

Omdat de kans te groot is dat Bressers probeert te ontsnappen, is het proces verplaatst naar Brussel. De veiligheidsmaatregelen zijn draconisch. In totaal staan 31 personen terecht in het proces, dat vermoedelijk enkele weken in beslag zal nemen.