Pro­ces rond gro­te coca­ï­ne­tra­fiek met spil­fi­guur Flor Bres­sers van start

In Brussel is een groot proces rond drugssmokkel gestart. Eigenlijk had dat in Brugge moeten gebeuren, maar de rechtbank in Brugge kan onvoldoende beveiligd worden.

Het onderzoek ging eind 2019 van start toen de speurders van de federale politie ontdekten dat het Antwerpse waterzuiveringsbedrijf Kriva Rochem een rol speelde bij de invoer van cocaïne vanuit Brazilië. Begin april 2020 werd in de haven van Rotterdam 3,2 ton cocaïne onderschept in containers met mangaanerts. Uiteindelijk werden de 80-jarige zaakvoerder van Kriva Rochem en familieleden van de man uit Knokke-Heist op 17 juni 2020 ingerekend.

Flor Bressers is één van de twee hoofdbeklaagden. De Limburger werd pas in februari 2022 in Zwitserland ingerekend en zit sindsdien in voorlopige hechtenis. Ook de Braziliaanse drugsbaron Sergio Roberto de Carvalho (65) wordt als een van de kopstukken van de bende beschouwd.

Omdat de kans te groot is dat Bressers probeert te ontsnappen, is het proces verplaatst naar Brussel. De veiligheidsmaatregelen zijn draconisch. In totaal staan 31 personen terecht in het proces, dat vermoedelijk enkele weken in beslag zal nemen.

