8°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Pro­ce­du­re gestart om bescher­ming omge­ving Fort Napo­le­on deels op te heffen

Fortnapoleon

Vlaams minister Ben Weyts start de procedure om de bescherming van de omgeving rond Fort Napoleon in Oostende deels op te heffen. Daar zijn plannen voor de bouw van enkele woontorens. De Vlaamse commissie Onroerend Erfgoed geeft nochtans negatief advies.

De vraag tot opheffing komt van de stad. Die heeft daar gronden verkocht aan ontwikkelaar Groep Versluys. 

Er is al langer protest tegen de bouwplannen daar. Onroerend Erfgoed wil dat de omgeving beschermd blijft als cultuurhistorisch gebied. Dat draagt nog altijd bij aan het open zicht op Fort Napoleon en het bijhorend historisch duinengebied, zegt de commissie. Maar Vlaanderen zet toch door: binnenkort start het openbaar onderzoek.

Fort napoleon
De redactie
Erfgoed Fort Napoleon

Meest gelezen

Brand4
Nieuws

VIDEO: Twee bewoners overleden bij zware brand in Waregem
Vkotorhout
Nieuws
Update

Moeizame ochtendspits op E403: lange file door kettingbotsing, ook ongeval op ander rijvak
Kettingbotsing E403
Nieuws

Kettingbotsing stuurt drukke ochtendspits helemaal in de war

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Kasteel tillegem

Subsidies moeten kasteel van Tillegem in Brugge redden van stabiliteitsproblemen
Ijskiosk de haan 2

Authentieke ijskiosk op zeedijk van De Haan wordt gerestaureerd
Audomaruskerk alveringem

Vlaanderen investeert in restauratie Sint-Audomaruskerk in Alveringem
Vaandel3

Authentiek altaarvaandel ontdekt in Sint-Godelieveabdij
Thermae2

Protest tegen gang van zaken in Thermae Palace dossier
Adornesdomein 50

Vlaanderen investeert in drie Brugse erfgoedparels
Aanmelden