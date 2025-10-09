De vraag tot opheffing komt van de stad. Die heeft daar gronden verkocht aan ontwikkelaar Groep Versluys.

Er is al langer protest tegen de bouwplannen daar. Onroerend Erfgoed wil dat de omgeving beschermd blijft als cultuurhistorisch gebied. Dat draagt nog altijd bij aan het open zicht op Fort Napoleon en het bijhorend historisch duinengebied, zegt de commissie. Maar Vlaanderen zet toch door: binnenkort start het openbaar onderzoek.