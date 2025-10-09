Vlaams minister Ben Weyts start de procedure om de bescherming van de omgeving rond Fort Napoleon in Oostende deels op te heffen. Daar zijn plannen voor de bouw van enkele woontorens. De Vlaamse commissie Onroerend Erfgoed geeft nochtans negatief advies.
De vraag tot opheffing komt van de stad. Die heeft daar gronden verkocht aan ontwikkelaar Groep Versluys.
Er is al langer protest tegen de bouwplannen daar. Onroerend Erfgoed wil dat de omgeving beschermd blijft als cultuurhistorisch gebied. Dat draagt nog altijd bij aan het open zicht op Fort Napoleon en het bijhorend historisch duinengebied, zegt de commissie. Maar Vlaanderen zet toch door: binnenkort start het openbaar onderzoek.
De redactie