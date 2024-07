Het is de nationale feestdag vandaag. Over het hele land staan er feestelijkheden op het programma, zo ook in West-Vlaanderen. Vanmorgen hebben prinses Astrid en prins Lorenz het Te Deum, een lofzang voor de Heilige Drievuldigheid in de kerk, bijgewoond in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge.