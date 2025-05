De Watson 3 lag ooit dag en nacht paraat in de haven van Oostende om uit te varen bij noodweer of scheepsrampen. Eén van de voormalige schippers, Michel Demol (92), blikt met trots terug op zijn jaren aan het roer: “We voeren uit bij storm of zonneschijn, als er iets gebeurde moesten we gewoon vertrekken. Bang was ik nooit, anders kun je dat werk niet doen.”