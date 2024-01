Het evenement wordt elk jaar georganiseerd naar aanleiding van de carnaval vierdaagse in Heist-aan-Zee. Prinses Mirjam I was de enige kandidaat voor de verkiezing. Door haar hoge score vorig jaar dienden zich geen tegenkandidaten aan. De concurrenten gunden haar een derde titel, waardoor ze zich gisterenavond mocht uitroepen als Keizerin. Opmerkelijk: het carnavalsgebeuren in Heist zal op die manier voor de allereerste keer in de plaatselijke geschiedenis geleid worden door een keizerin en niet door een keizer. Keizerin Mirjam I is alvast van plan om en er dit jaar volop voor te gaan.