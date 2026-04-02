De prijs voor bewaaraardappelen is al maanden aan het dalen door een gebrek aan vraag en zakte in maart naar 10 euro voor een ton. Nu is de prijs nog verder gedaald, naar 0 euro.

Het gaat voor alle duidelijkheid om de prijs voor bewaaraardappelen op de vrije markt. Dat soort aardappelen is bestemd voor de grote frietproducenten. Het merendeel van de oogsten (70 à 80 procent) ligt al maanden vast aan een hogere contractprijs. De rest wordt op de vrije markt aangeboden.