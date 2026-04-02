Prijs van bewaaraardappelen zakt naar 0 euro, maar daar zal u weinig van merken
De prijs voor industrieaardappelen is gedaald naar 0 euro. Dat blijkt uit de prijsnotering door aardappelfederatie Belgapom.
De prijs voor bewaaraardappelen is al maanden aan het dalen door een gebrek aan vraag en zakte in maart naar 10 euro voor een ton. Nu is de prijs nog verder gedaald, naar 0 euro.
Het gaat voor alle duidelijkheid om de prijs voor bewaaraardappelen op de vrije markt. Dat soort aardappelen is bestemd voor de grote frietproducenten. Het merendeel van de oogsten (70 à 80 procent) ligt al maanden vast aan een hogere contractprijs. De rest wordt op de vrije markt aangeboden.
Geen vraag
De voorbije weken werd er geen prijs gemaakt wegens te weinig handel. Nu is er dus wel - zij het miniem - handel, maar dus aan 0 euro. "Boeren zijn hun aardappelen kwijt, maar het is aan 0 euro. Alles is beter dan onderploegen of vernietigen", zegt Christophe Vermeulen, CEO van Belgapom, de spreekbuis van de aardappelhandelaars en -verwerkers.
Veel telers zitten met grote overschotten, met als gevolg een aardappelberg van een paar honderdduizend ton, terwijl het seizoen voor bewaaraardappelen nog enkele maanden duurt. Dat komt omdat er geen vraag is naar die aardappelen. De grote frietproducenten hebben voldoende voorraad, terwijl er op de wereldmarkten steeds meer concurrentie is. Alternatieven zoals de aardappelen verwerken tot veevoeder of biobrandstoffen zijn maar beperkt mogelijk.
Geen gevolgen voor supermarktprijzen
In de supermarkt gaan we weinig merken van de bodemprijzen. Het overschot geldt voor fabrieksaardappelen die worden verwerkt tot diepvriesfrieten. Voor andere aardappelen, zoals bintjes en tafelaardappelen, worden hogere prijzen betaald.