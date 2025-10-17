Na het officiële onthaal door de gouverneur van West‑Vlaanderen bracht de president een bezoek aan het stadhuis, gevolgd door de Onze‑Lieve‑Vrouwkerk en het Groeningemuseum, plaatsen die getuigen van de artistieke banden tussen België en Italië. Kunst en cultuur namen tijdens dit staatsbezoek een prominente plaats in.

Babbel met studenten Europacollege

Vandaag wonen ongeveer 300.000 Italianen in België. En er zijn natuurlijk ook de Italiaanse studenten die les volgen aan het Europacollege in Brugge. Andrea Montanari bijvoorbeeld. Zij wilde het bezoek van haar president absoluut niet missen. "Het was een ongelooflijke ervaring, ook al was het maar kort. Maar in Italië waarderen we onze president enorm. Ook vandaag zie je dat veel studenten naar hier kwamen, ook al was het maar om hem amper 30 seconden te ontmoeten."

Na een uurtje of twee zat het bezoek van de president er alweer op. Van het Groeningemuseum ging het rechtstreeks naar de luchthaven in Oostende.