De beklaagde stond als hulppostman onder andere in voor de bedeling van pensioengeld. Als een gepensioneerde niet thuis was, moest hij de verzegelde plastic omslag scannen. Bij zijn terugkeer op kantoor moest hij de omslag opnieuw scannen aan een zogenoemd recuperatieapparaat en daarna in die kluis deponeren.

Maar er doken onregelmatigheden op en omslagen gingen verloren. Onderzoek leidde naar de Nederlander, die vier omslagen met pensioengeld achterhield. In onder meer Blankenberge bijvoorbeeld sloeg hij 1.532 euro achterover.