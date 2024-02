De Kust noteerde ook ongeveer 470 000 dagtoeristen tijdens de krokusvakantie, ook zo’n zeven procent minder dan vorig jaar. Zowel dag- als verblijftoeristen waarderen de veelheid aan evenementen. De initiatieven rond carnaval, Valentijn en de exposities in het kader van het Ensorjaar in Oostende mochten op veel belangstelling rekenen.

“Ook in de krokusvakantie wordt de vele troeven van de Kust nog altijd erg geapprecieerd door een breed publiek. De Kust positioneert zich meer dan ooit als een bestemming voor de vier seizoenen. De toeristische sector is veerkrachtig en organiseert zich goed in het kader van de vakantiespreiding”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer daarover.