De zussen Taylor zijn al jaren op 11 november op post in Ieper om hun grootvader te eren, maar deze keer is het extra bijzonder voor hen. “Dit jaar vonden ze het ereteken terug van onze overgrootvader. We hebben jaren gezocht en vandaag zal mijn zus het opspelden. Ik zal zijn medaille dragen en dat is voor mij een grote eer”, vertelt Ginette Taylor.

De Poppy Parade eindigt aan de Menenpoort. Daar legden de zussenTaylor een bloemenkrans neer voor hun overgrootvader. Hij sneuvelde op 1 juli 1917 en staat vermeld op de Menenpoort.