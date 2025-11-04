Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Voor de officiële herdenking onder de Menenpoort vindt telkens de Poppy Parade plaats. Militairen en burgers trekken door het centrum van Ieper als eresaluut aan de gesneuvelden.
Elke 11 november palmt de Poppy Parade de straten van Ieper in. Het Engelse woord ‘poppy’ betekent klaproos. De bloem is het Britse symbool voor de slachtoffers van de Grote Oorlog in de Vlaamse velden. Met honderden zijn ze naar Ieper afgezakt voor de parade. Het gaat om een kleurrijke groep van militairen, muziekkorpsen en patriotten die de dag van de Wapenstilstand herdenken.
De zussen Taylor zijn al jaren op 11 november op post in Ieper om hun grootvader te eren, maar deze keer is het extra bijzonder voor hen. “Dit jaar vonden ze het ereteken terug van onze overgrootvader. We hebben jaren gezocht en vandaag zal mijn zus het opspelden. Ik zal zijn medaille dragen en dat is voor mij een grote eer”, vertelt Ginette Taylor.
De Poppy Parade eindigt aan de Menenpoort. Daar legden de zussenTaylor een bloemenkrans neer voor hun overgrootvader. Hij sneuvelde op 1 juli 1917 en staat vermeld op de Menenpoort.