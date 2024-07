Het jaagpad langs de IJzer van Roesbrugge naar Stavele is in erbarmelijke staat: overal zijn barsten, putten en verzakkingen. Vier jaar geleden hadden de Vlaamse waterweg en de provincie ambiteuze plannen: het zou een betonnen wandel- en fietspad worden van twee meter breed. Maar uiteindelijk blijft het bij een halfverhard wandelpad, Poperinge vecht die beslissing nu aan.

"Het wordt aangelegd in ternair zand. Op zich begrijpen we wel dat veel verharding in deze tijden in open ruimtegebied niet ideaal is. Maar je moet weten dat de rivier hier om de twee jaar overstroomt en al dat ternair zand zal wegspoelen...", legt burgemeester Christof Dejaegher uit.