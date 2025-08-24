22°C
Aanmelden
Nieuws
Blankenberge

Pom­me­lien Thijs wint Zomer­hit 2025 met Atlas’

Pommelien Thijs 13

Archief

Pommelien Thijs heeft Zomerhit 2025 gewonnen, het jaarlijkse muziekevenement van zender Radio 2. Haar nummer 'Atlas' kreeg de meeste stemmen van het publiek tijdens de liveshow zaterdagavond in Blankenberge.

Pommelien haalde het van Aaron Blommaert ('Hoe zit het met ons?'), Barbara Dex ('Better be ready'), Bart Kaëll ('Zanzibar'), Gert Verhulst & James Cooke ('Als het weer zomer wordt'), K3 ('Goden'), Laura Tesoro ('Shining'), MAKSIM & Guus Meeuwis ('Sparen voor de nacht'), Metejoor & LUNA ('Stuk') en Sam Gooris ('Op het leven').

Voor Pommelien Thijs is het de tweede keer dat ze Zomerhit wint. In 2023 won ze al eens met 'Erop of eronder'.

Belga

Meest gelezen

Arrestatie1
Nieuws
Update

Poolse politie filmt arrestatie van de twee mannen die verdacht zijn van moord in Zeebrugge
Politiezone VLAS
Nieuws

Agent raakt gewond bij strenge controles op Kamping Kitsch Club
Ongeval kortrijk
Nieuws

Bromfietser kritiek na aanrijding op R8 in Kortrijk

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
22°C
Aanmelden