Pommelien haalde het van Aaron Blommaert ('Hoe zit het met ons?'), Barbara Dex ('Better be ready'), Bart Kaëll ('Zanzibar'), Gert Verhulst & James Cooke ('Als het weer zomer wordt'), K3 ('Goden'), Laura Tesoro ('Shining'), MAKSIM & Guus Meeuwis ('Sparen voor de nacht'), Metejoor & LUNA ('Stuk') en Sam Gooris ('Op het leven').



Voor Pommelien Thijs is het de tweede keer dat ze Zomerhit wint. In 2023 won ze al eens met 'Erop of eronder'.

