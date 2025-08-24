Pommelien Thijs wint Zomerhit 2025 met ‘Atlas’
Archief
Pommelien Thijs heeft Zomerhit 2025 gewonnen, het jaarlijkse muziekevenement van zender Radio 2. Haar nummer 'Atlas' kreeg de meeste stemmen van het publiek tijdens de liveshow zaterdagavond in Blankenberge.
Pommelien haalde het van Aaron Blommaert ('Hoe zit het met ons?'), Barbara Dex ('Better be ready'), Bart Kaëll ('Zanzibar'), Gert Verhulst & James Cooke ('Als het weer zomer wordt'), K3 ('Goden'), Laura Tesoro ('Shining'), MAKSIM & Guus Meeuwis ('Sparen voor de nacht'), Metejoor & LUNA ('Stuk') en Sam Gooris ('Op het leven').
Voor Pommelien Thijs is het de tweede keer dat ze Zomerhit wint. In 2023 won ze al eens met 'Erop of eronder'.
Belga