Opvallend is de hernieuwde belangstelling voor het Nederlandstalig repertoire. En dus is ook ‘Tien Om Te Zien’ weer helemaal terug. Metejoor: “Je ziet veel artiesten in het Nederlands instappen. Ik ben heel blij dat ik het zelf ook heb gedaan, zeven jaar geleden intussen. Toen was het nog niet wat het nu was, het Nederlandstalige lied. Dat is efkens weggezakt en dan is het terug omhoog gekomen.”

De volgende dagen worden nog uitzendingen van Tien Om Te Zien met publiek in Westende opgenomen.