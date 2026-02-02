Tijdens meerdere controles werden maar liefst 2.580 bestuurders aan een ademtest en grondige controle onderworpen. Vijftien chauffeurs moesten de wagen direct aan de kant zetten door een te hoge alcoholintoxicatie of door drugs of andere verdovende middelen. Daarnaast werd van zestien bestuurders het rijbewijs enkele uren ingetrokken. Ze zullen zich later nog dienen te verantwoorden voor de rechtbank. Er werden ook verschillende andere overtredingen vastgesteld, waaronder 5 processen-verbaal voor ernstige rijbewijsovertredingen en een voertuig dat al elf jaar niet meer geldig gekeurd bleek te zijn.

De controles vonden zowel plaats in Dentergem, Wielsbeke, Roeselare, Izegem en Ingelmunster. Ze worden sowieso verdergezet in de nabije toekomst. “De handhaving in verkeer is voor beide politiezones nu al een prioriteit, en dat zal zeker in de nabije toekomst versterkt worden", luidt het bij de politiezones. "Ook na de politiefusie zal de zone werk blijven maken van dergelijke controles. Daarnaast zal meer en meer geïnvesteerd worden om ook via anonieme patrouilles op onder andere storende verkeersinbreuken te werken."