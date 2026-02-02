8°C
Poli­tie­zo­nes RIHO en MIDOW voe­ren drugs- en alcoholcontroles

Bob controle RIHO MIDOW december 2025 3

De politiezones RIHO en MIDOW sloegen het voorbije weekend de handen in elkaar met meerdere controles. In de nabije toekomst fuseren deze zones tot één nieuwe zone in West-Vlaanderen, maar er wordt al samengewerkt op het terrein. 

Tijdens meerdere controles werden maar liefst 2.580 bestuurders aan een ademtest en grondige controle onderworpen. Vijftien chauffeurs moesten de wagen direct aan de kant zetten door een te hoge alcoholintoxicatie of door drugs of andere verdovende middelen. Daarnaast werd van zestien bestuurders het rijbewijs enkele uren ingetrokken. Ze zullen zich later nog dienen te verantwoorden voor de rechtbank. Er werden ook verschillende andere overtredingen vastgesteld, waaronder 5 processen-verbaal voor ernstige rijbewijsovertredingen en een voertuig dat al elf jaar niet meer geldig gekeurd bleek te zijn.

De controles vonden zowel plaats in Dentergem, Wielsbeke, Roeselare, Izegem en Ingelmunster.  Ze worden sowieso verdergezet in de nabije toekomst. “De handhaving in verkeer is voor beide politiezones nu al een prioriteit, en dat zal zeker in de nabije toekomst versterkt worden", luidt het bij de politiezones. "Ook na de politiefusie zal de zone werk blijven maken van dergelijke controles. Daarnaast zal meer en meer geïnvesteerd worden om ook via anonieme patrouilles op onder andere storende verkeersinbreuken te werken."

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

