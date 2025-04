Meer en meer mensen kopen een mobilhome of caravan om op vakantie te gaan. Dan is het natuurlijk belangrijk dat je voertuig ook volledig in orde is. Dan is een grondige check-up van de politie welkom, dat vindt ook Ronny Brys: "Nu zijn we klaar om op reis te gaan. We hebben alles mee: voedsel, fietsen en kledij. Het weegt 3500 kilogram, net gepast."

Woordvoerster Hélène Ingels van de politiezone vindt het belangrijk dat mensen weten welke boetes ze riskeren: "Het voertuig wordt gewogen. Veel voertuigen in België zijn overladen en die boetes starten al aan 400, maar kunnen zelf oplopen tot 4000 euro."