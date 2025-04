Een oplichter belde het slachtoffer op en deed zich voor als politieman. Hij beweerde dat er dieven in de buurt rondlopen die uit zijn op haar geld. Daarop vroeg de man haar om haar bankkaart en gsm in een enveloppe te steken. Kort daarna stond een tweede dader aan de deur bij de dame in kwestie. Hij droeg gewone kledij en beweerde een undercoveragent te zijn. Zodra hij de enveloppe in handen had, verbrak de eerste dader de telefoonlijn.

Niet veel later werd de bankkaart van het slachtoffer gebruikt aan een geldautomaat in Kortrijk. De vrouw verloor zo honderden euro’s én haar smartphone. Pas de volgende ochtend besefte ze dat ze opgelicht was en verwittigde ze de politie, haar bank en Card Stop.