"Het is een mooie opsteker dat geen enkele bestuurder te veel gedronken had. De verlofperiode in combinatie met het mooie weer zorgen voor heel wat leuke apero- en barbecuemomenten. Het overgrote deel van de mensen heeft duidelijk begrepen dat het een must is om op voorhand af te spreken wie er BOB is bij het naar huis rijden", is de politiezone tevreden.

Wel andere overtredingen

Tussen de 200 gecontroleerde bestuurders waren wel enkele overtredingen te vinden. Twee autobestuurders droegen geen gordel en evenveel bestuurders negeerden een instructie op een verkeersbord (D1 - verplicht richting van de pijl volgen).

Daarnaast konden acht bestuurders geen geldig verzekeringsbewijs voorleggen, vijf bestuurders konden geen rijbewijs voorleggen. Zij moeten dit nu ter plaatse gaan tonen bij de politiediensten. Er werden ook vijf auto's halt gehouden die niet meer geldig gekeurd bleken.