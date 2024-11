Enkele opvallende cijfers: maar liefst 11 bestuurders werden betrapt op het bewust negeren van verkeersborden, verkeerslichten en/of wegmarkeringen. En ook meer dan 20 fietsers werden beboet omdat ze zonder fietsverlichting reden of belden tijdens het fietsen.

Politiezone VLAS geeft aan het "extra opletten geblazen is nu het vroeg donker wordt". “In de donkere avondspits is er een grote mix van weggebruikers op pad en is het risico tot het hebben of veroorzaken van een ongeval groter. Het is dus belangrijk dat iedereen verantwoordelijkheid opneemt”, klinkt het nog.