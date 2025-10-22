“Sommige slachtoffers verliezen aanzienlijke bedragen”, vertelt de politie. “Een van de slachtoffers zag meer dan 45 000 euro van haar bankrekening verdwijnen.” De politie wil deze vorm van oplichting onder de aandacht blijven brengen in de hoop het aantal slachtoffers te doen dalen.

Itsme

De criminelen contacteren hun slachtoffers meestal telefonisch en stellen zich voor als een medewerker van de bank of van Card Stop. Vervolgens beweren ze dat er verdachte transacties zijn gebeurd op de bankrekening van het slachtoffer. De oplichters willen de bankrekening van het slachtoffer zogezegd beveiligen en gaan op twee manieren te werk.

Bij een eerste manier van oplichting vragen ze het slachtoffer om zich aan te melden via Itsme of via een link die naar een valse bankwebsite leidt. In andere gevallen komt een valse bankmedewerker aan huis om de bankkaart of andere waardevolle voorwerpen van het slachtoffer op te halen.

Nooit bankmedewerker bij je thuis

De politie benadrukt dat een bank of Card Stop zelf nooit zal vragen om via de telefoon Itsme te gebruiken of om pincodes en logingegevens door te geven. Ook zal de bank of Card Stop nooit voorstellen om je computer of smartphone vanop een afstand over te nemen. Installeer dus nooit programma’s zoals AnyDesk of TeamViewer. Een bankmedewerker zal ook nooit bij je thuis langskomen om je bankkaart op te halen.

