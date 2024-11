Rond 21:30 uur werden de diensten ingelicht van een illegale tuningmeeting in de Wijnendalestraat in Roeselare, waar ongeveer 104 voertuigen zich verzameld hadden. De politie onderwierp alle voertuigen aan een strenge controle, wat resulteerde in 21 processen-verbaal. Onder de inbreuken bevonden zich:



1 PV voor rijden onder invloed van drugs : Het rijbewijs van de bestuurder werd voor 15 dagen ingetrokken.

1 PV voor geen verzekering : Het voertuig werd in beslag genomen.

15 PV's voor technische inbreuken en tuning : Van acht voertuigen werd de keuring ingehouden.

2 PV's voor inbreuken op de aansprakelijkheidsverzekering .

2 voertuigen met verlopen keuring.





Naast de controles op de tuningmeeting stelde de politie ook verschillende andere inbreuken vast, waaronder fietsen op het voetpad, het ontbreken van fietsverlichting, niet dragen van de autogordel en het gebruik van de gsm achter het stuur. Verder werden er inbreuken vastgesteld op het sturen van een voertuig zonder rijbewijs, negeren van een inrijverbod en het niet naleven van opgelegde voorwaarden.