De politie nam verschillende e-steps in beslag die “hallucinante snelheden tussen 40 en 50 kilometer per uur” konden halen. Omdat de meeste van die steps technisch niet kunnen worden aangepast, volgt nu de definitieve vernietiging.

Burgemeester van Roeselare en voorzitter van politiezone RIHO Kris Declercq benadrukt dat de actie kadert in een bredere aanpak. “Met deze controles tonen we dat sensibiliseren helpt, maar dat er ook grenzen zijn. Wie zich roekeloos gedraagt op een e-step, brengt anderen in gevaar. We willen onze straten veilig houden voor iedereen die zich verantwoordelijk gedraagt.”