Politiezone RIHO laat bijna dertig illegale e‑steps vernietigen: “hallucinante snelheden”
De politiezone RIHO gaat 29 in beslag genomen e-steps vernietigen. Het gaat om toestellen die tijdens recente controles veel te hoge snelheden konden halen. De politie wil zo duidelijk maken dat roekeloos rijden op een e-step niet onbestraft blijft.
Tijdens september en oktober hield de politiezone RIHO gerichte controles op elektrische steps in Roeselare, Izegem en Hooglede. Daarbij werden 201 inbreuken vastgesteld, waarvan het merendeel in Roeselare. Vooral overdreven snelheid en het niet naleven van de verkeersregels blijven een probleem.
"Door zulke toestellen uit het verkeer te halen en te vernietigen, beschermen we zowel de bestuurders als andere weggebruikers.”
Volgens korpschef Curd Neyrinck is streng optreden nodig om de verkeersveiligheid te garanderen. “De kans op een ernstig ongeval stijgt aanzienlijk wanneer bestuurders rondrijden met een e-step die sneller kan dan 25 kilometer per uur. Door zulke toestellen uit het verkeer te halen en te vernietigen, beschermen we zowel de bestuurders als andere weggebruikers.”
Hallucinante snelheden
De politie nam verschillende e-steps in beslag die “hallucinante snelheden tussen 40 en 50 kilometer per uur” konden halen. Omdat de meeste van die steps technisch niet kunnen worden aangepast, volgt nu de definitieve vernietiging.
Burgemeester van Roeselare en voorzitter van politiezone RIHO Kris Declercq benadrukt dat de actie kadert in een bredere aanpak. “Met deze controles tonen we dat sensibiliseren helpt, maar dat er ook grenzen zijn. Wie zich roekeloos gedraagt op een e-step, brengt anderen in gevaar. We willen onze straten veilig houden voor iedereen die zich verantwoordelijk gedraagt.”
Focus op jongeren
Tijdens de controles werden ook 56 minderjarige bestuurders betrapt. Zij waren jonger dan 16 en mogen wettelijk nog niet met een e-step rijden. Ze kregen een proces-verbaal en moeten een verkeersklas volgen bij de politie.
De politiezone kondigt aan dat ook in de komende maanden gerichte controles zullen plaatsvinden. “Overtredingen blijven onverminderd vervolgd worden”, klinkt het.
De regels nog eens op een rij:
- Maximumsnelheid: 25 km/u.
- Niet op het voetpad rijden.
- Eén persoon per e-step.
- Minimumleeftijd: 16 jaar.
- Verlichting is verplicht in het donker.