Poli­tie­zo­ne RIHO kon­digt in maart heel wat snel­heids­con­tro­les aan

Politie riho

De politie van zone RIHO zal in maart heel wat controles uitvoeren. In Roeselare, Izegem en Hooglede is het dus oppassen met te snel rijden. 

Op deze plaatsen zullen de snelheidscontroles plaatsvinden:

2 maart: Hogestraat (Hooglede) Ieperstraat (Hooglede) Bruggestraat (Hooglede)

3 maart: Hoogleedsesteenweg (Roeselare) Gitsestraat (Roeselare) Leenstraat (Izegem)

4 maart: Reperstraat (Izegem) Ardooisestraat (Izegem) Stationstraat (Hooglede)

5 maart: Stationsdreef (Roeselare) Bornstraat (Roeselare) Gentseheerweg (Izegem)

6 maart: Ieperseaardeweg (Roeselare) Meensesteenweg (Roeselare) Moorseelsesteenweg (Roeselare)

7 maart: Bruggesteenweg (Hooglede) Bruggestraat (Hooglede) Mandellaan (Roeselare)

8 maart: Beversesteenweg (Roeselare) Sint Eloois Winkelsestraat (Roeselare) Rijksweg (Izegem)

9 maart: Prins Albertlaan (Izegem) Baronstraat (Izegem) Reperstraat (Izegem) 

10 maart: Ieperstraat (Roeselare) Honzebroekstraat (Roeselare) Amersveldestraat (Hooglede)

11 maart: Heirweg (Roeselare) Leenstraat (Izegem) Roeselaarsestraat (Izegem)

12 maart: Gitsestraat (Roeselare) Kaaistraat (Roeselare) Mandellaan (Roeselare)

13 maart: Meensesteenweg (Roeselare) Grijspeerdstraat (Hooglede) Ieperstraat (Hooglede)

17 maart: Ambachtenstraat (Izegem) Roeselaarsestraat (Izegem) Bruggestraat (Hooglede)

18 maart: Iepersestraat (Roeselare) Kortewagenstraat (Roeselare) Gentseheerweg (Izegem)

19 maart: Ingelmunstersestraat (Izegem) Hoogleedsesteenweg (Roeselare) Oostnieuwkerkesteenweg (Roeselare)

20 maart: Kaaistraat (Roeselare) Meensesteenweg (Roeselare) Kortewagenstraat (Roeselare)

21 maart: Mandellaan (Roeselare) Beversesteenweg (Roeselare) Ardooisesteenweg (Roeselare)

22 maart: Kortrijksestraat (Izegem) Meensestenweg (Izegem) Leenstraat (Izegem)

23 maart: Ambachtenstraat (Izegem) Ardooisestraat (Izegem) Gentseheerweg (Izegem)

24 maart: Stationstraat (Hooglede) Bruggestraat (Hooglede) Wijnendalestraat (Roeselare)

25 maart: Rijksweg (Izegem) Oekensestraat (Roeselare) Honzebroekstraat (Roeselare)

26 maart: Roeselarestraat (Hooglede) Reperstraat (Izegem) Baronstraat (Izegem)

27 maart: Iepersestraat (Roeselare) Oostnieuwkerkesteenweg (Roeselare) Izegemsestraat (Roeselare)

31 maart: Hogestraat (Hooglede) Delaeystraat (Hooglede) Ambachtenstraat (Izegem)

