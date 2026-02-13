Politiezone RIHO kondigt in maart heel wat snelheidscontroles aan
De politie van zone RIHO zal in maart heel wat controles uitvoeren. In Roeselare, Izegem en Hooglede is het dus oppassen met te snel rijden.
Op deze plaatsen zullen de snelheidscontroles plaatsvinden:
2 maart: Hogestraat (Hooglede) Ieperstraat (Hooglede) Bruggestraat (Hooglede)
3 maart: Hoogleedsesteenweg (Roeselare) Gitsestraat (Roeselare) Leenstraat (Izegem)
4 maart: Reperstraat (Izegem) Ardooisestraat (Izegem) Stationstraat (Hooglede)
5 maart: Stationsdreef (Roeselare) Bornstraat (Roeselare) Gentseheerweg (Izegem)
6 maart: Ieperseaardeweg (Roeselare) Meensesteenweg (Roeselare) Moorseelsesteenweg (Roeselare)
7 maart: Bruggesteenweg (Hooglede) Bruggestraat (Hooglede) Mandellaan (Roeselare)
8 maart: Beversesteenweg (Roeselare) Sint Eloois Winkelsestraat (Roeselare) Rijksweg (Izegem)
9 maart: Prins Albertlaan (Izegem) Baronstraat (Izegem) Reperstraat (Izegem)
10 maart: Ieperstraat (Roeselare) Honzebroekstraat (Roeselare) Amersveldestraat (Hooglede)
11 maart: Heirweg (Roeselare) Leenstraat (Izegem) Roeselaarsestraat (Izegem)
12 maart: Gitsestraat (Roeselare) Kaaistraat (Roeselare) Mandellaan (Roeselare)
13 maart: Meensesteenweg (Roeselare) Grijspeerdstraat (Hooglede) Ieperstraat (Hooglede)
17 maart: Ambachtenstraat (Izegem) Roeselaarsestraat (Izegem) Bruggestraat (Hooglede)
18 maart: Iepersestraat (Roeselare) Kortewagenstraat (Roeselare) Gentseheerweg (Izegem)
19 maart: Ingelmunstersestraat (Izegem) Hoogleedsesteenweg (Roeselare) Oostnieuwkerkesteenweg (Roeselare)
20 maart: Kaaistraat (Roeselare) Meensesteenweg (Roeselare) Kortewagenstraat (Roeselare)
21 maart: Mandellaan (Roeselare) Beversesteenweg (Roeselare) Ardooisesteenweg (Roeselare)
22 maart: Kortrijksestraat (Izegem) Meensestenweg (Izegem) Leenstraat (Izegem)
23 maart: Ambachtenstraat (Izegem) Ardooisestraat (Izegem) Gentseheerweg (Izegem)
24 maart: Stationstraat (Hooglede) Bruggestraat (Hooglede) Wijnendalestraat (Roeselare)
25 maart: Rijksweg (Izegem) Oekensestraat (Roeselare) Honzebroekstraat (Roeselare)
26 maart: Roeselarestraat (Hooglede) Reperstraat (Izegem) Baronstraat (Izegem)
27 maart: Iepersestraat (Roeselare) Oostnieuwkerkesteenweg (Roeselare) Izegemsestraat (Roeselare)
31 maart: Hogestraat (Hooglede) Delaeystraat (Hooglede) Ambachtenstraat (Izegem)