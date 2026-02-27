In de Roeselarestraat in Hooglede werden 388 ademtests afgenomen, drie bestuurders bliezen positief. Van één van hen werd het rijbewijs meteen ingetrokken.

Ook in de Koning Leopold III-laan in Roeselare vonden controles plaats. Daar moesten 255 bestuurders blazen. Drie testen waren positief voor alcohol en één voor verdovende middelen. Drie rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. Daarnaast werden elf overtredingen vastgesteld, onder meer voor het ontbreken van kinderbeveiliging en het gebruik van een gsm achter het stuur.

Tot slot werd ook gecontroleerd in de Dirk Martenslaan in Izegem. Van de 55 gecontroleerde bestuurders bliezen er drie positief op alcohol en testte één bestuurder positief op verdovende middelen. Ook daar werden rijbewijzen ingetrokken.