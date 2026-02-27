18°C
Hooglede Roeselare Izegem

Poli­tie­zo­ne RIHO betrapt 9 bestuur­ders met alco­hol en 2 met drugs tij­dens verkeerscontroles

Politie riho

De politiezone RIHO voerde dinsdagnamiddag controles uit in Roeselare, Izegem en Hooglede. Volgens de politie behoren alcohol en drugs in het verkeer, samen met snelheid en gsm-gebruik achter het stuur, nog steeds tot de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen.

In de Roeselarestraat in Hooglede werden 388 ademtests afgenomen, drie bestuurders bliezen positief. Van één van hen werd het rijbewijs meteen ingetrokken. 

Ook in de Koning Leopold III-laan in Roeselare vonden controles plaats. Daar moesten 255 bestuurders blazen. Drie testen waren positief voor alcohol en één voor verdovende middelen. Drie rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. Daarnaast werden elf overtredingen vastgesteld, onder meer voor het ontbreken van kinderbeveiliging en het gebruik van een gsm achter het stuur. 

Tot slot werd ook gecontroleerd in de Dirk Martenslaan in Izegem. Van de 55 gecontroleerde bestuurders bliezen er drie positief op alcohol en testte één bestuurder positief op verdovende middelen. Ook daar werden rijbewijzen ingetrokken.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

