De actie is een gezamenlijk initiatief van de politierechtbanken, het openbaar ministerie en het arbeidsauditoraat in Gent. Ze sluiten zich aan bij eerdere acties van andere korpsen binnen de magistratuur. “We voeren actie in het belang van de burger, het gerechtspersoneel én de rechtsstaat,” klinkt het in een gezamenlijk persbericht. “Een goed functionerende Justitie is essentieel voor een gezonde democratie.”