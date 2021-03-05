De Britse zakenman Marcus Mitchell werd in 1996 om het leven gebracht in De Haan. Jean-Claude Lacote en Hilde Van Acker werden kort na de feiten opgepakt. Maar ze kwamen na enkele maanden vrij en vluchtten naar het buitenland. In december 2011 werd het zogenaamde duivelskoppel door het West-Vlaamse hof van assisen bij verstek tot levenslange opsluiting veroordeeld, maar het duurde tot november 2019 voor ze in Abidjan konden gearresteerd worden. In maart 2021 werden ze opnieuw schuldig verklaard. Lacote kreeg 30 jaar cel, Hilde Van Acker 24 jaar.