Politiecommissaris moet geen schadevergoeding betalen aan veroordeelde Jean-Claude Lacote
De burgerlijke rechtbank in Brugge gaat niet in op de schadevergoeding die Jean-Claude Lacote vordert tegen een politiecommissaris die nu met pensioen is.
Lacote is in veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op een Britse zakenman. Hij dagvaardde de commissaris voor laster en eerroof en schending van het beroepsgeheim. De commissaris zou Lacote op voorhand zwart hebben gemaakt en hij zou daardoor geen eerlijk proces hebben gehad. Maar volgens de rechter was er van kwaadwillig opzet geen sprake.
'Duivelskoppel'
De Britse zakenman Marcus Mitchell werd in 1996 om het leven gebracht in De Haan. Jean-Claude Lacote en Hilde Van Acker werden kort na de feiten opgepakt. Maar ze kwamen na enkele maanden vrij en vluchtten naar het buitenland. In december 2011 werd het zogenaamde duivelskoppel door het West-Vlaamse hof van assisen bij verstek tot levenslange opsluiting veroordeeld, maar het duurde tot november 2019 voor ze in Abidjan konden gearresteerd worden. In maart 2021 werden ze opnieuw schuldig verklaard. Lacote kreeg 30 jaar cel, Hilde Van Acker 24 jaar.