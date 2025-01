Het ongeval gebeurde rond 15u40 op de Westlaan. De politieagent was op interventie en reed met sirene en zwaailicht. Plotseling is de man moeten uitwijken naar de middenberm voor een wagen die uit de Weststraat kwam. De motorrijder kwam daarbij ten val. Hij raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of motorfiets en auto elkaar hebben geraakt.



Het is de politiezone Vlas (regio Kortrijk) die de vaststellingen doet en het onderzoek voert omdat een agent van de zone RIHO betrokken is.