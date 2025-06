Agenten van politiezone VLAS hebben samen met de federale spoorwegpolitie, inspecteurs in opleiding aan de West-Vlaamse Politieschool en met de Dienst Vreemdelingenzaken controles uitgevoerd van de aankomende reizigers in het station van Kortrijk. Specifiek controleerden ze op drugsbezit en -handel, verboden wapendracht, geseinde personen, personen zonder geldige identiteits- of verblijfsdocumenten en fiets- en e-stepdiefstal.

In totaal namen meer dan veertig agenten deel aan deze actie. Ook de drughond van de politiezone werd ingezet. Meer dan 800 personen zijn langs de controle gepasseerd. Daarvan ondergingen 45 personen een grondige screening nadat ze waren aangeduid door de drughod of omdat ze zich verdacht gedroegen. De actie verliep vlot en zonder incidenten volgens PZ Vlas.