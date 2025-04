Op dinsdag 8 april, rond 20.00 uur, vonden zedenfeiten plaats in de Bertje Santensweg in Meulebeke, een deelgemeente van Tielt. Een verdachte is intussen geïdentificeerd maar in het kader van dit gerechtelijk onderzoek is de politie nog op zoek naar een mogelijke getuige van de feiten.

De man is normaal gebouwd en heeft donker, kort haar. Hij droeg een donkere broek en bruine hoodie. Herkent u zichzelf, herkent u deze persoon of heeft u informatie over deze feiten, neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu.

U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800 30300.

U kan het bericht nalezen op www.politie.be.