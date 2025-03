De vondst werd gisteravond gedaan door een politiepatrouille. “Onze ploeg trof de urne aan aan ‘het Uurwerk van Koksijde’, ter hoogte van Zeedijk 186,” meldt de politie op Facebook. Het gaat om een urne van een Duitse begrafenisondernemer.

"De urne is vol, maar het is nog onduidelijk of het om assen of om zand gaat. Ook hoe het voorwerp daar terechtkwam en of het bewust werd achtergelaten, is momenteel nog een raadsel. We gaan nu contact opnemen met de begrafenisondernemer om zo te proberen achterhalen van wie de urne is", klinkt het bij de politie.