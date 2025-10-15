Politie waarschuwt: dieven op pad die via eerste verdieping inbreken, politie geeft ook tips
De politiezone VLAS doet opnieuw een oproep om extra alert te zijn voor verdachte personen in woonwijken, dit nadat er afgelopen weekend opnieuw enkele (voor)avondinbraken waren.
Deze eerste donkere dagen brengen helaas ook meer kans op inbraken met zich mee. De recentste inbraken werden afgelopen weekend gepleegd in de omgeving van de Bozestraat in Heule en de Meiweg in Kortrijk, toen de bewoners afwezig waren. De inbraken gebeurden telkens op tijdstippen waar er, ondanks de duisternis, nog veel beweging en verkeer in de buurt was. De daders kiezen bewust de vooravond of vroege avond uit omdat zij dan minder opvallen in het straatbeeld tussen de andere wandelaars of auto’s die nog op pad zijn.
Eerste verdieping
Opvallend is ook dat de daders bij enkele recente inbraken zijn binnengedrongen via de eerste verdieping van de woning. Ze gebruiken daarbij meestal een tuinstoel, tuintafel of ladder die zij in de tuin of het tuinhuis van de slachtoffers vinden of zelfs bij de afwezige buren meegraaien.
Alarm beneden schrikt niet af
Bij woningen waarvan de daders weten dat er een alarm aanligt op de benedenverdieping, blijven ze boven om alle slaapkamers en badkamer(s) te doorzoeken om dan via de buitengevel terug de woning te verlaten. Ze komen dus met andere woorden niet op de benedenverdieping zodat het alarm niet afgaat.
Hoe inbraak voorkomen?
- Wees alert en spreek mensen aan: zeg altijd vriendelijk 'goeiedag' of 'goeie avond' tegen voorbijgangers. Inbrekers willen liever niet gezien of aangesproken worden.
- Verlicht je woning: goede verlichting schrikt inbrekers af, zorg voor zicht en licht.
- Sluit altijd alle ramen en deuren, ook al ben je maar heel even weg. Inbrekers hebben slechts enkele minuten nodig om hun slag te slaan. Laat je ramen ook niet op kipstand staan.
- Verberg waardevolle spullen in huis: leg portefeuilles, juwelen, horloges … niet in het zicht vanuit de tuin.
- Heb je een alarmsysteem, zorg er dan voor dat ook de eerste verdieping beveiligd is.
- Verwittig je buren als je op weekend of daguitstap vertrekt.
- Verwijder potentiële inbraak hulpmiddelen zoals vuilnisbakken en ladders uit de tuin.
- Vraag een gratis screeningsbezoek aan: een diefstalpreventie adviseur geeft je tips om je woning beter te beveiligen.
- Meld verdachte situaties: zie je iets verdachts? Bel onmiddellijk de politie via 1701. Samen maken we onze buurten veiliger!
- Spoor ook je buren aan om bovenstaande tips te gebruiken want samen als buurt sta je sterker.
- Wees extra alert bij ongewone situaties zoals:
- Onbekende voertuigen: auto’s (met Franse of andere buitenlandse nummerplaat) die (te) langzaam rijden of meerdere keren passeren langs eenzelfde adres.
- Vreemde personen: personen die te veel aandacht hebben voor bepaalde huizen, rondneuzen, foto’s maken of andere verdacht gedrag stellen.
- Ongewone geluiden: geklop, gekraak, glasgerinkel of andere vreemde knallende geluiden, zowel overdag, ’s avonds als 's nachts.
- Onbekende voertuigen: auto’s (met Franse of andere buitenlandse nummerplaat) die (te) langzaam rijden of meerdere keren passeren langs eenzelfde adres.