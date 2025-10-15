Deze eerste donkere dagen brengen helaas ook meer kans op inbraken met zich mee. De recentste inbraken werden afgelopen weekend gepleegd in de omgeving van de Bozestraat in Heule en de Meiweg in Kortrijk, toen de bewoners afwezig waren. De inbraken gebeurden telkens op tijdstippen waar er, ondanks de duisternis, nog veel beweging en verkeer in de buurt was. De daders kiezen bewust de vooravond of vroege avond uit omdat zij dan minder opvallen in het straatbeeld tussen de andere wandelaars of auto’s die nog op pad zijn.

Eerste verdieping

Opvallend is ook dat de daders bij enkele recente inbraken zijn binnengedrongen via de eerste verdieping van de woning. Ze gebruiken daarbij meestal een tuinstoel, tuintafel of ladder die zij in de tuin of het tuinhuis van de slachtoffers vinden of zelfs bij de afwezige buren meegraaien.

Alarm beneden schrikt niet af

Bij woningen waarvan de daders weten dat er een alarm aanligt op de benedenverdieping, blijven ze boven om alle slaapkamers en badkamer(s) te doorzoeken om dan via de buitengevel terug de woning te verlaten. Ze komen dus met andere woorden niet op de benedenverdieping zodat het alarm niet afgaat.