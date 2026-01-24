Op vraag van de politiezone RIHO beslist burgemeester Kris Declercq om een tijdelijk samenscholingsverbod in te voeren binnen een duidelijk afgebakende perimeter in de Sint-Hubrechtsstraat en omgeving.

Specifiek gaat het om de zone afgebakend door de Sint-Hubrechtsstraat, Steenhouwersstraat, laatste stukje van de Jules Lagaelaan, Ardooisesteenweg tot aan de Nijverheidsstraat, Nijverheidsstraat en Ommegangsstraat.



Het verbod betekent concreet dat het samenscholen van meer dan drie personen binnen de afgebakende zone verboden is. Wie het toch doet, riskeert een GAS-boete of kan bestuurlijk aangehouden worden. Het samenscholingsverbod start vandaag en loopt tot en met 27 februari.