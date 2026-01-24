Politie voert actie aan station Roeselare en voert tijdelijk samenscholingsverbod in
Politiezone RIHO (Roeselare - Izegem - Hooglede) organiseerde afgelopen zaterdag een uitgebreide controleactie met een drugshond in en rond de stations van Roeselare en Izegem. De stationsomgeving in Roeselare krijgt al even extra aandacht door aanhoudende overlast. Zo geldt er al een alcoholverbod in verschillende zones.
In Roeselare werden afgelopen zaterdag 32 personen grondiger gecontroleerd na aanduiding door een drugshond. Vier van hen hadden verboden middelen bij zich, een van hen stond geseind, en ook werd een grote som cash geld vastgesteld.
Samenscholingsverbod
Op vraag van de politiezone RIHO beslist burgemeester Kris Declercq om een tijdelijk samenscholingsverbod in te voeren binnen een duidelijk afgebakende perimeter in de Sint-Hubrechtsstraat en omgeving.
Specifiek gaat het om de zone afgebakend door de Sint-Hubrechtsstraat, Steenhouwersstraat, laatste stukje van de Jules Lagaelaan, Ardooisesteenweg tot aan de Nijverheidsstraat, Nijverheidsstraat en Ommegangsstraat.
Het verbod betekent concreet dat het samenscholen van meer dan drie personen binnen de afgebakende zone verboden is. Wie het toch doet, riskeert een GAS-boete of kan bestuurlijk aangehouden worden. Het samenscholingsverbod start vandaag en loopt tot en met 27 februari.